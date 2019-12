Incidente sulla Telesina, scontro auto-moto: morto un carabinere casertano

Ha perso la vita un carabiniere della provincia di Caserta in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Telesina, statale 372, tra Alvignano e Gioia Sannitica (Caserta). Il militare viaggiava in sella alla sua moto quando si è verificato lo scontro con un'auto.



Sul posto sono giunti immediati i soccorsi del personale medico del 118 di Piedimonte Matese ( Caserta) ma per il carabiniere non c'è stato nulla da fare. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia e molti automobilisti hanno dovuto fare ricorso a percorsi alternativi. Gli agenti della polizia stradale di Caserta sono intervenuti per il rilievi e stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

Ultimo aggiornamento: 21:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA