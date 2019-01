Si infilza sul guardrail in tangenziale: morto sul colpo il conducente

di Luca Pozza

VICENZA - Dramma della strada nel giorno di Capodanno a Vicenza: un uomo di 56 anni, Roberto Biasin, residente nel capoluogo berico, è morto nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17, andando a urtare con la propria automobile, una Hyundai, la cuspide di un guard rail all'ingresso della tangenziale del capoluogo berico, in viale Annecy, allo svincolo autostradale di Vicenza Est, a poche centinaia di metri dall'ingresso sulla A4 Serenissima.

A causa dell'urto, molto violento, il guard rail è penetrato nella parte anteriore della vettura, colpendo in maniera letale l'automobilista, che non ha avuto scampo. I vigili del fuoco di Vicenza, accorsi con due automezzi tra cui l'autogru, hanno estratto l'uomo dall'auto, ma nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 dell'ospedale San Bortolo non ha potuto che constatare la morte del conducente. La Polizia stradale di Schio ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.



Secondo le prime ipotesi l'uomo, che stava rientrando a casa dopo il pranzo di Capodanno a casa di parenti, potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa del fondo viscido dell'asfalto o per un malore. Sul luogo della tragedia, che non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi, non sarebbero stati rilevati segni di frenata. Pesanti i disagi al traffico, peraltro non molto sostenuto nella giornata di oggi: sul posto anche il personale dell'autostrada Brescia-Padova.

