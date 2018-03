Travolta e uccisa, ma la 18enne sbucata nel buio cercava il suicidio

di Davide Tamiello

MESTRE - Non è stato un incidente. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Venezia, infatti, la morte della 18enne che ha attraversato la tangenziale a piedi finendo trovolta sarebbe legata a un. La giovane, che in passato aveva già tentato il suicidio, era stata seguita anche dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Mestre. Venerdì sera, secondo gli investigatori, la ragazza avrebbe parcheggiato l'auto in una stazione di servizio della A57, per poi mettersi a passeggiare tra le corsie della tangenziale. Sullo svincolo di immissione dalla rotatoria Marghera, in direzione Padova, località Villabona, la ragazza è stata travolta da un mezzo, un'auto o un camion, che poi non si è fermato.La giovane, con ogni probabilità, prima di entrare in tangenziale aveva preso una dose massiccia dei farmaci che le erano stati prescritti. Potrebbe essere questo il motivo per cui chi l'aveva vista in quegli ultimi attimi aveva parlato di un forte stato confusionale. Motivi diversi e storie diverse.