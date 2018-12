Incidente sulla statale a Silvi Marina. Gravissimo un 21ennne

di Tito Di Persio

Ieri sera verso le 21, una Mercedes Classa A, con a bordo due uomini, un 21enne e 34enne è andata ad impattare violentemente contro un muro lungo la Strada Statale 553, a Piane Maglierici (Teramo). L'incidente nel territorio di Silvi Marina. Gravissimo il 21enne.Secondo una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell’ordine. Una Mercedes Classe A, per cause ancore in fase di accertamento, è andata a sbattere violentemente, da sola, contro un muro, lungo la Statale 553. In contrada Piane Maglierici, strada che da Atri porta a Silvi Marina. Alcuni passanti hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Atri, che ha trasportato il conducente, dell’auto, G.S. 34enne romeno, con un trauma toracico, presso l’Ospedale di Atri. Un’ambulanza medicalizzata del 118 di Silvi per trasportare R.R.C., 21enne romeno, con politraumi e in gravi condizioni, presso l’ospedale Mazzini di Teramo, dove Il ragazzo sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione. In oltre sono intervenuti, per fare tutti i rilievi del caso i carabinieri di Silvi, la Polizia Municipale sempre di Silvi e i Vigili del Fuoco di Roseto, per estrarre i due uomini dalle lamiere e rimuovere l’autovettura