Incidente in Venezuela, camion si schianta in autostrada contro le auto ferme in coda: 16 morti

E' salito ad almeno 16 morti e sei feriti gravi il bilancio del violento incidente che ha coinvolto 17 veicoli su un'autostrada in Venezuela, hanno reso noto le autorità locali. Sull'autostrada Gran Mariscal de Ayacucho che collega la capitale Caracas con l'est del Paese un camion in corsa si è schiantato contro una fila di auto che si erano fermate a causa di un precedente incidente in cui nessuno è rimasto ferito.

Immagini condivise sui social mostrano enormi fiamme sul posto. Erano in corso lavori di sostituzione dell'asfalto sull'autostrada, che hanno ritardato l'arrivo dei soccorsi.