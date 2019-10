Incidente stradale uomo in bicicletta travolto e ucciso

di Giovanni Del Giaccio

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa sera a Sabaudia, in località Mezzomonte. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi di rito, l'uomo stava attraversando la strada in bicicletta quando è sopraggiunto il veicolo che l'ha travolto e ucciso.Il primo a chiedere aiuto sarebbe stato il conducente dell'auto - una Panda - che non si sarebbe accorto della presenza del ciclista, forse perché distratto o perché la strada in quel tratto è poco illuminata. Quando i sanitari dell'Ares 118 sono arrivati, però, per la vittima non c'era già più nulla da fare.Stando ai primi riscontri si tratterebbe di un uomo italiano, residente in zona, ma non si conoscono ancora le generalità.