Scontro tra la Harley e un pick-up: sbalzato, centauro gravissimo

di Paola Treppo

TARCENTO e GEMONA (Udine) - Gravelungo la statale 13a Collalto didove si sono scontrato un pick-up e il conducente di una motoper cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità.Erano da poco passate le 10.30 di oggi, lunedì 18 giugno quando, lungo l’arteria, all’altezza della zona commerciale e produttiva, la moto e il pick-up sono entrati in collisione. Il centauro, un uomo didi 62 anni, è stato proiettato sull’asfalto e ha riportatoSul posto, dopo l’allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l’elicottero sanitario e una ambulanza in codice rosso. Dal velivolo è stato sbarcato il medico rianimatore che ha stabilizzato il motociclista. Il gemonese è statoe portato con l’autolettiga all’ospedale di Udine. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente del pick-up, un uomo di 32 anni della zona.La statale 13 è stata chiusa al traffico fino alle 12.30 e i mezzi in transito sono stati deviati lunga la strada parallela alla Ss13 che porta agli insediamenti industriali. Per la messa in sicurezza dei mezzi e la bonifica della carreggiata i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.