Schianto sul platano, 18enne muore: tre giovani ferit Denunciato il pilota

Alle 2.30 a San Piero in Gu un'auto è finita fuori strada in via Biasiati. Una è morta, una è in prognosi riservata. Feriti gli altri. L'auto è finita in un fossato dopo essere andata a sbattere contro un platano: una 18enne, del luogo, è morta, quattro feriti. La vittima è Greta Luison, 18 anni, nata a Vicenza ma residente a San Piero in Gu. I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza la Fiat Tipo, rovesciata in un fossato con più di mezzo metro d’acqua ed estratto la passeggera seduta davanti. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale del suem intervenuto da Cittadella e Vicenza hanno dichiarato la morte della giovane del posto.



Estratto anche l’autista rimasto incastrato alla guida e parzialmente in acqua, che è stato portato in ospedale a Vicenza.



I tre passeggeri seduti dietro, due sono riusciti a venire fuori subito da soli, mentre una ragazza è stata aiutata dal personale sanitario. I tre feriti sono stati portati all’ospedale di Cittadella. I carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno eseguito i rilievi dell’incidente.





A bordo c'erano altri tre giovani passeggeri: P. F., di 18 anni, D. M. di 23 anni e una ragazza, B.B., di 17 anni. Tutti sono stati portati all'ospedale di Cittadella per trauma toracico, colpo di frusta, traumi vari alle arti. La ragazza 17enne ha riportato la lussazione dell'anca e la frattura dell'omero destro, contusione polmonare e frattura del seno mascellare, la prognosi è pesante: 50 giorni.

Il conducente, O.T., di 23 anni, all'ospedale per trauma cranico, è stato deferito dai carabinieri in stato di libertà. Ha perso il controllo della Fiat Tipo nell'affrontare una curva. L'auto ha centrato un platano, l'urto è stato violentissimo. La vittima, Greta Luison, che occupava il posto di passeggero anteriore, è deceduta sul colpo, per il tremendio urto riucevuto. L'auto è poi volata nel fossato. L'auto è stata sequestrata.

