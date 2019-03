Urtato in bicicletta da una utilitaria, cade batte la testa e muore

CEGGIA - Incidente stradale mortale alle 9.45 di oggi a Ceggia. La vittima è un pensionato di 85 anni, residente in paese, che stava percorrendo in bicicletta via Matteotti, una strada appena fuori dal centro del paese, quando è stato urtato da un'auto condotta da una giovane.



L'anziano è caduto battendo la testa a terra ed è rimasto esanime. Sotto choc la donna, che ha cercato subito di prestare soccorso alla vittima, ma a nulla sono valse le manovre di rianimazione anche da parte dei soccorritori

