Schianto sulla A4 tra auto e camion, famiglia tra le lamiere

Ieri sera, 12 febbraio, nell'autostrada A4 Serenissima Venezia-Trieste, in direzione Venezia, poco dopo il casello di Cessalto, un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e due auto: ferita una famiglia svizzera composta da due adulti e due bambini. I pompieri arrivati da Portogruaro e San Donà in quanto la squadra di Motta di Livenza era già impegnata in un altro soccorso, hanno estratto i componenti della famiglia, rimasti incastrati nella vettura, i quali sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere trasferiti in ospedale a Treviso e Portogruaro. Medicato sul posto il conducente dell’altra autovettura coinvolta. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

