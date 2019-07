Incidente in Germania, morti papà e figlio di un anno italiani. Mamma gravissima

Tre persone hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri a Stoccarda. In uno schianto frontale tra auto e un tir è morto un 29enne di Presenzano e il figlioletto di appena un anno e un amico di famiglia.



Francesco Pascale si era trasferito da circa un anno in Germania e domenica mattina viaggiava a bordo della sua auto quando il tir ha invaso la corsia opposta e non gli ha lasciato scampo. Nell'auto c'era anche la moglie che versa in gravissime condizioni nell'ospedale di Stoccarda e un amico il quale ha perso la vita anche lui.



La piccola comunità di Presenzano, uno degli ultimi Comuni della provincia di Caserta, prima di Isernia, è in lutto per questa tragedia che ha colpito questa giovane famiglia.

