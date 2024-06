Scooter si schianta contro due auto parcheggiate: morto un ragazzo di 15 anni

CASORIA - Tragedia ad Arpino di Casoria, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di appena 15 anni è morto in un drammatico incidente in scooter. A bordo del mezzo, il 15enne si è schiantato contro due auto parcheggiate ed è morto sul colpo, intorno alle 22 di lunedì sera.

L'incidente a Casoria

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono intervenuti a via Giovanni Pascoli. Per cause ancora in corso di accertamento, il 15enne a bordo del proprio scooter ha impattato contro due auto lì parcheggiate. Il ragazzo è deceduto. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’autopsia.