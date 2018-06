Auto fuori strada, a bordo un'intera famiglia: gravi padre e figlioletto di due anni

di Attilio PALMA

Paura sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a: un'intera famiglia è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale che si è verificato poco prima delle 17 di oggi pomeriggio. Per circostanze ancora da chiarire il conducente dell'auto su cui viaggiava la famiglia di Acquarica del Capo, un 42enne - L.B., alla guida di una Fiat Croma, ha perso il controllo del mezzo che transitava in direzione Gallipoli, andando poi a sfondare il guardrail che delimita lo spartitraffico tra l'arteria principale e lo svincolo Melissano-Felline. La vettura ha terminato la sua corsa conficcandosi tra la vegetazione. L'uomo insieme al figlio di 2 anni sono stati trasferiti in gravi condizioni al Vito Fazzi di Lecce. Meno preoccupanti le condizioni della moglie e dell'altro figlio, di 7 anni. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.