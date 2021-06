Terribile scontro tra moto e auto alla periferia della città: muore un centauro di 22 anni

ACERRA - Moto contro auto, muore uno studente ventiduenne. È accaduto nel pomeriggio ad Acerra in via De Gasperi alla periferia della città. La morte per il centauro che quasi certamente indossava il casco è sopraggiunta immediatamente. Sul posto sono giunta anche un’autoambulanza del “118”, ma per il povero Gennaro Nuzzo non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto con una “Fiat Punto” di colore grigio, la moto, una “Benelli Leoncino”, è finita contro un muro di cinta sul margine della strada.

APPROFONDIMENTI IL CASO Mamma dimentica la figlia di 2 anni nel carrello del supermercato: il...

LEGGI ANCHE:

Uccide la nuora a fucilate mentre stende i panni e si spara in testa



Al momento non è chiara la dinamica, ma a chiarirla ci stanno pensando i poliziotti municipali coadiuvati dai carabinieri della locale stazione guidata dal maresciallo Giovanni Caccavale.



Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Nuzzo a bordo della sua moto, ha tentato un sorpasso impattando nella fiancata dell’auto, guidata da una ventunenne che stava svoltando a sinistra per rincasare. A chiarire il tutto potrebbero essere le possibili immagini registrate dalle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza e la testimonianza di un amico del povero Gennaro che lo seguiva a bordo di un’altra moto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA