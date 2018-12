Ciclista travolto da un'auto muore sulla Salaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sulla strada statale 4dir “diramazione Salaria” è provvisoriamente chiuso l’innesto sulla strada Salaria a causa di un incidente in prossimità di Passo Corese (chilometro 0,300), nel comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente ha coinvolto un ciclista, che è deceduto.Secondo le prime informazioni, un'automobile che viaggiava in direzione della Salaria ha travolto un ciclista che procedeva nella stessa direzione, scaraventandolo sul ciglio della strada. L’uomo ha immediatamente perso i sensi , con il personale del 118 che ha ecercato in tutti i modi di rianimarlo.Sul posto è giunta anche un’eliambulanza. Considerata la difficoltà per poter atterrare nei pressi del punto d’impatto ha fatto scendere il personale medico con l’ausilio di un verricello. Per il ciclista travolto non c'è però stato nulla da fare.Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia di Monterotondo.