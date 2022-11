Ennesimo schianto sulla Romea, la vittima una maestra elementare

CHIOGGIA - A poco meno di un mese dall'ultimo incidente, che aveva causato la morte di un ciclista, Lorenzo Vaccaro, di 83 anni, la Romea torna a fare un'altra vittima: Francesca Penzo, 48 anni, residente a Chioggia. La donna, maestra elementare, a bordo della sua utilitaria, è andata a scontrarsi contro un Tir: i traumi subiti nell'impatto non le hanno lasciato scampo. E, fatalità, il luogo dell'incidente è quasi (cambia qualche decina di metri) lo stesso dell'altra volta: Cavanella d'Adige, ai piedi del ponte che separa la provincia di Venezia da quella di Rovigo.



INVASIONE DI CORSIA

Secondo una prima ricostruzione, riferita da qualche testimone, che i rilievi effettuati dalla polizia locale di Chioggia dovranno convalidare, la donna, poco prima delle 17, stava viaggiando verso la città lagunare, quando ha invaso in parte, forse per distrazione o per malore, forse in un tentativo di sorpasso azzardato, la corsia opposta. L'auto era piena di libri e probabilmente stava tornando da scuola: da pochi mesi era diventata di ruolo a Porto Tolle.

La manovra ha causato uno scontro, di scarsa entità, con una vettura che sopraggiungeva in direzione contraria, il cui conducente era riuscito a scansare quasi del tutto il contatto, ma ha fatto perdere il controllo dell'auto alla maestra che non ha potuto sottrarsi allo scontro con un Tir che, a sua volta, viaggiava verso Ravenna.



SCHIANTO FRONTALE

L'impatto è stato impressionante: dapprima la Lancia Ypsilon della donna si è schiantata contro il muso del camion, poi si è girata su se stessa e intorno al mezzo pesante, fino a fermarsi dietro di esso. La macchina si è accartocciata in un groviglio inestricabile, gli airbag sono scoppiati, a protezione della conducente, ma la donna è deceduta praticamente sul colpo. I primi a cercare di soccorrerla sono stati altri automobilisti, che avevano assistito all'incidente, e lo stesso conducente del Tir: per le condizioni dell'auto, non hanno potuto estrarla dalle lamiere.

Poco dopo sono arrivati sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il corpo della donna dall'abitacolo. I tentativi di rianimazione, eseguiti dai sanitari dell'ospedale di Chioggia, si sono rivelati ben presto inutili e il medico ha dovuto dichiarare il decesso.



VIABILITÀ IN TILT

Immediate le ripercussioni sulla viabilità: il traffico sulla statale è rimasto bloccato per ore in entrambe le direzioni, con code che arrivavano a Sant'Anna, da una parte, e a Porto Viro, dall'altra. I rilievi sono stati complicati, ad un certo punto, anche da una pioggia battente che ha rallentato tutte le operazioni, comprese quelle di rimozione dei mezzi dalla carreggiata e il traffico ha cominciato a tornare lentamente alla normalità dopo le 21. I mezzi, ovviamente, sono stati posti sotto sequestro, in attesa dell'esito delle indagini.



CHI ERA

Francesca Penzo era diventata maestra di ruolo quest'anno a Porto Tolle, nel rodigino. Sposata con Adriano Pilotto, musicista, era madre di due figlie. Aveva insegnato anche a Chioggia, dove viveva e dove era conosciuta e stimata da molta gente.