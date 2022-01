Terribile scontro tra un'auto e uno scooter sulla Casilina: morto un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto ieri sera intorno alle 19,30 in seguito a un incidente avvenuto su via Casilina a Roma. La vittima era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'auto. Sono intervenute le pattuglie del VI gruppo Torri della polizia locale. Il ragazzo è morto sul colpo. Il conducente della macchina, un 38enne, si è subito fermato a prestare soccorso ed è stato portato al Policlinico di Tor Vergata per i test alcolemici e tossicologici di rito. Sono in corso accertamenti sulla dinamica.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scooter procedesse in direzione centro città mentre l'auto nella direzione opposta e che l'impatto sia stato frontale/laterale.

