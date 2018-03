Due bimbi di 5 e 7 anni in rianimazione: tragico schianto tra furgone e auto

REGGIO EMILIA _ Tragico incidente ieri sera al confine tra Reggio Emilia e il Comune di Correggio: un furgone Renault Trafic, per cause da accertare, si è scontrato con una BMW Serie 6, lungo la provinciale 113. Dodici in totale i feriti nello schianto, tutti finiti in ospedale: due bambini, un maschio di cinque anni e una femmina di sette, e una donna di 58 sono ricoverati in Rianimazione in prognosi riservata all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.



Il 44enne che era alla guida della vettura è ricoverato in Medicina d'urgenza con una prognosi di 40 giorni. Una bambina di nove anni è ricoverata in Pediatria con una prognosi di 30 giorni, la stessa di una donna di 30 anni, ora in terapia semi-intensiva, come lei sul furgone.



Due uomini di 34 e 25 anni e una donna di 21 anni, rispettivamente il conducente del furgone e due giovani trasportati sulla vettura sono ricoverati in Ortopedia, anche loro con 30 giorni. Un bambino di tre mesi, pure lui passeggero del furgone, è ricoverato in Neonatologia con una prognosi di sette giorni. Infine, una bambina è in Pediatria con cinque giorni. L'ultimo paziente, 23enne a bordo della macchina, sarà dimesso in giornata.

