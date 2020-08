Foligno: schianto nella notte con lo scooter, muore ragazza di 16 anni. Ferita l'amica

FOLIGNO - Una ragazza di sedici anni è morta nella notte tra venerdì e sabato finendo con lo scooter contro il palo di un semaforo a ridosso del centro cittadino. L'amica che si trovava con lei è rimasta ferita ed è ricoverata all'ospedale San Giovanni Barttista L'incidente è avvenuto in viale IV Novembre alle quatro del mattino. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale, la ragazza alla guida dello scooter ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo di strada ed è finita addsoso al semaforo, all'altezza di una svolta. L'impatto è stato violentissimo. Non è escluso che chi guidava abbia perso il controllo dello scooter per un colpo di sonno. La ragazza di sedici anni è apparsa subito in gravissime condizioni ed è morta in ospedale due ore dopo.

Ultimo aggiornamento: 10:07

