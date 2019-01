Schianto sulla provinciale: uomo in coma, due bimbi in ospedale con la madre

Sulla prima prima auto viaggiava un uomo di 40 anni, estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Milano, è MILANO - Terribile incidente venerdì sera sulla Provinciale 128 all'altezza di Santo Stefano Ticino, nell'area metropolitana di Milano, in direzione Ossona. A scontrarsi, per cause ancora poco chiare, due auto: l'impatto è stato violentissimo, entrambi i mezzi sono praticamente distrutti.Sulla prima prima auto viaggiava un uomo di 40 anni, estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Milano, è

ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Legnano: è in coma e lotta tra la vita e la morte.



Meno gravi i feriti sull'altra macchina coinvolta nello schianto: una donna e i suoi due figli di 5 e 10 anni. Sono tutti ricoverati a Magenta e non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso

