Porsche a tutta velocità si schianta su un albero: morto un 32enne, sette feriti. Grave la donna che era con lui

Un uomo di 32 anni è morto in un drammatico incidente avvenuto nella serata di domenica 7 aprile nel bresciano a Sirmione, località nei pressi del Lago di Garda. Nello schianto sono rimaste ferite altre sette persone, compresa la donna che era con lui in auto, che è grave. Ancora da capire la dinamica dell'incidente.

Il fuori strada

La vittima, di origini albanesi ma nato a Peschiera, in provincia di Verona, era al volante dell'auto, una Porsche, che è finita fuori strada ad alta velocità e avrebbe urtato altre vetture, per poi finire contro un albero. Non ancora chiara la dinamica dello schianto, che ha coinvolto altri mezzi.