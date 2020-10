Schianto tra due auto: muore Francesco, 26 anni, ferito l'amico che era alla guida

TREVISO - Incidente mortale dopo le 22 di ieri, 9 ottobre 2020, a Villorba, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 26 anni, Francesco Nardi, è morto nello schianto, un altro, un 21enne di Vittorio Veneto, è in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso.

Incidente in Pontebbana. I ragazzi erano a bordo di un'auto, alla guida c'era il 21enne, la macchina ha avuto uno scontro frontale con un'altra, una Bmw condotta da M.G., romeno di 35 anni, entrambe sono finite nel fossato. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare.

La ricostruzione dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma da quanto hanno riferito i testimoni una Bmw, che procedeva da Treviso in direzione Spresiano, si è scontrata con una Golf che sopraggiungeva da Spresiano. La Golf, condotta da D.Z., 21 anni, residente a Vittorio Veneto, con a bordo Francesco Nardi, si era portata a metà carreggiata per effettuare una svolta a sinistra, diretta verso il bar Trevissa all’interno delle Terrazze. L’impatto devastante proprio mentre la Golf stava svoltando. L’auto è stata praticamente sfondata dal lato passeggero e la violenza dell’urto l’ha fatta cappottare fino a finire la corsa dentro al fossato.

«È stato terribile - racconta un testimone - ero dentro al bar, in compagnia di amici e abbiamo sentito un botto talmente violento che nel locale si è fatto silenzio. Poi ci siamo precipitati fuori e abbiamo visto il disastro». La ragazza non riesce a continuare. Ma il suo amico racconta: «I vigili del fuoco hanno estratto il ragazzo dall’auto e i paramedici hanno tentato di rianimarlo. Abbiamo fatto il tifo per lui. Ma è durato poco. Poi, abbiamo visto che coprivano il corpo con un lenzuolo».



Il conducente della Bmw, M.G., rumeno, 35 anni, è uscito dall’auto sulle sue gambe e ha rifiutato il ricovero in ospedale. Ferito alle gambe, ma non in pericolo di vita, il 21enne conducente della Golf che è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Mentre il suo amico, Francesco, è rimasto ucciso. Sul posto anche i vigili urbani che hanno disciplinato il traffico. La Pontebbana è rimasta a lungo a senso unico alternato e si sono formati rallentamenti e code.

