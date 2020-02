Muore in un incidente un trentenne sotto gli occhi del fratello. Feriti altri tre ragazzi

Incidente a Pinerolo, morto un trentenne, feriti altri tre ragazzi. Un giovane è morto, e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto nella notte, verso le 2.30, a Bricherasio, nel Pinerolese, in provincia di Torino. I giovani viaggiavano su un'auto che in via degli Archibugieri di San Giorgio, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada e poi è finita contro il muro di un'abitazione. Il conducente è morto sul colpo. Un passeggero è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cto di Torino ed è in gravi condizioni. Gli altri due sono ricoverati all'ospedale di Pinerolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.





L'auto, che viaggiava in direzione di Bricherasio ed era guidata da un uomo di 32 anni, per cause ancora imprecisate è uscita fuori strada impattando contro il cancello di un'abitazione che si trova lungo della strada. Il conducente è deceduto sul posto. Il ferito più grave è un 33enne ricoverato al Cto in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sull'auto si trovava anche il fratello della vittima, un 23 enne, e una quarta persona non ancora identificata perché priva di documenti. Entrambi sono ricoverati a Pinerolo non in pericolo di vita. L'auto è stata sequestrata dai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 10:56

