Schianto frontale tra una moto e un'auto: muore una ragazza di 28 anni, in fini di vita l'amico

OCCHIOBELLO (RO) - Tragico incidente ieri sera, 30 giugno, verso le 21, a Occhiobello: vittima una ragazza di 28 anni. Il terribile schianto è avvenuto in via Cavallotti all'incrocio con via Marconi: per cause ancora la vaglio dei carabinieri di Castelmassa intervenuti sul posto una Peugeot 207 condotta da un ragazzo 22enne si è scontrata frontalmente con un motociclo Symphony con a bordo un 30enne residente a Ferrara e una 28enne domiciliata a Occhiobello. A seguito del violento impatto la ragazza è morta sul colpo, il 30enne è stato trasportotato con diversi politraumi all'ospedale di Rovigo, dove è ricoverato in prognosi riservata.