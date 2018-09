Moto si urtano in corsa motociclista a terra muore travolto da furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Gravissimo incidente questa sera ain provincia di Padova. Lo schianto è successo all'incirca alle 19.30 in, di fronte al distributore Q8. Coinvolte due moto entrambe finite a terra, uno dei motociclisti è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem di Padova e i medici hanno cercato a lungo di rianimare il ferito. Ma non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo l'incidente. Ferito, non gravemente, anche un secondo motociclista.Secondo una prima ricostruzione si tratta di tre amici in sella a due moto che si sarebbero toccate in corsa. I motociclisti hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. Uno dei tre sarebbe stato investito da un furgoncino che strava transitando lungo la strada. Sul posto a fare i rilievi la polizia stradale.