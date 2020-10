SANTA MARIA DI SALA (Venezia) - Incidente mortale oggi pomeriggio - 27 ottobre - poco dopo le 14 a Veternigo di Santa Maria di Sala: la vittima è un ragazzo padovano di 18 anni, residente a Borgoricco.

Lo schianto in via Desman mentre il giovane stava tornando a casa da scuola: si è scontrato violentemente con un'auto e per lui non c'è stato nulla da fare.

