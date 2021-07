Incidente in moto a Casale Monferrato, Andrea morto a 29 anni: ha perso il controllo in curva

Un geometra di 29 anni, Andrea Canone, originario di Trino Vercellese e residente a Casale Monferrato (Alessandria), è morto ieri sera a causa dell'uscita di strada della sua moto, una Yamaha R1, al confine tra la Lombardia e il Piemonte. L'uomo ha perso il controllo del mezzo nell'affrontare una curva ed è finito contro il guard-rail e poi in un canale.

All'arrivo dei soccorritori, subito avvertiti da altri motociclisti con cui stava viaggiando in gruppo, il 29enne era ormai morto. L'incidente è avvenuto alle 21.45 in prossimità del ponte sul fiume Sesia, in un breve tratto della statale 596-dir che si trova geograficamente sulla sponda piemontese ma territorialmente appartiene alla Lombardia.

