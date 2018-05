Auto contro il muro e poi capovolta nel fossato Muore a 30 anni

di Fabrizio Cibin e Gianandrea Rorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PONTE DI PIAVE - L'uscita di strada, il violentoche delimita l'ingresso a una abitazione privata, con, non prima di avere letteralmente sradicato un segnale stradale. È morto così . La tragedia è avvenuta verso le 19 di ieri al civico 123 di via Calnova, a. L'incidente è successo poco dopo via Pacinotti, uno degli ingressi principali proprio alla zona industriale. Il giovane viaggiava alla guida di una Citroen C2, verso via Grassaga. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Noventa (cui poi si sono aggiunti quelli del Nucleo operativo e radiomobile di San Donà), il giovane ha perso il controllo del mezzo, sbandando verso sinistra;, se non uno proprio mentre l'auto sta per scendere dal cordolo e continuare la corsa praticamente lungo l'argine del fossato. «Ho sentito un forte botto - ha detto il residente di quella casa - e sono uscito a vedere cos'era successo. Pensavo fosse capitato in autostrada, come avviene altre volte ed invece era l'auto finita contro il muretto vicino a casa mia»..