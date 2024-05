Scontro tra auto e moto: Nino Salvatore muore a 45 anni, lascia la moglie e 2 figli

Dramma in provincia di Frosinone. In uno scontro tra un'auto e una moto, Nino Salvatore, 45enni, è morto sul colpo. L'incidente si è verificato poco le 19 di martedì 28 maggio in una strada che attraversa la periferia dalla Città di San Tommaso, via Querceto. Ad impatare la moto condotta dal 45enne un'auto alla guida della quale c'era una ragazza. Per il centauro nessuna possibilità di salvezza.

I sanitari del 118 hanno tentato il possibile per strapparlo alla morte, ma purtroppo l'uomo non c'è l'ha fatta. Lascia la moglie e due figli in tenera età. La dinamica è al vaglio dei carabinieri dell compagnia di Pontecorvo.