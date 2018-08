Frenata improvvisa, ciclista sbanda e si schianta, muore maresciallo dei carabinieri

UDINE - Sarebbe stata l'improvvisa frenata di un'auto che lo precedeva, a far sbandare il ciclista che ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Casali Potocco di Premariacco (Udine). La vittima, Luca Di Lazzaro, di 45 anni, maresciallo dei carabinieri, padre di due figli, è finito così contro il carro di un mezzo agricolo che viaggiava in direzione opposta.



La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri della Compagnia di Cividale, accorsi sul posto. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito molto serie. Vicecomandante della stazione di Remanzacco, Di Lazzaro aveva lavorato in precedenza anche al Nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Udine.

