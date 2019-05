S'infilza sulla "testa" del guardrail: 22enne muore nella Punto sventrata

VALEGGIO SUL MINCIO - Spaventoso incidente mortale stamattina, 9 maggio, intorno alle 8 del mattino, in località Monte Salionze, comune di Valeggio sul Mincio, sulla strada regionale 429, nel Veronese. Una Fiat Punto è uscita di strada autonomamente, senza coinvolgimento di altre vetture, e sbandando lateralmente ha colpito con il fianco destro la "testa" del guardrail, che l'ha letteralmente sventrata, tagliandola in due. I pompieri, giunti dal distaccamento di Bardolino, hanno dovuto lavorare, utilizzando cesoie e divaticatori idraulici, per liberare il corpo senza vita del conducente, un uomo di 22 anni residente nel comune di Valeggio sul Mincio, ed estrarlo dalle lamiere della vettura incastrata nel guard rail.

