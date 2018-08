Esce in curva con l'auto e finisce contro un palo: morto papà 44enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOREGGIA - Schianto mortale la notte del tre agosto, poco prima della mezzanotte, a Loreggia, in via Carpane. Un uomo, a bordo di un'auto, una Hyun­dai J20, dopo aver affrontato una curva - pare a velocità sost­enuta - ha perso il co­ntrollo del mezzo fi­nendo contro un palo della luce e si è capottato.La vittima, deceduta durante il trasporto in ospedale, è il cuoco 44enneresidente a, in provincia di. Lascia la compagna e un bimbo piccolo. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco e i carabinieri del­la locale stazione di Piombino Dese.