Taglia un albero vicino a casa, il tronco ruota e lo schiaccia: morto 53enne

VICENZA - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 12 maggio: i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Comperle a Torrebelvicino per soccorrere un uomo travolto da un albero. Il 53enne era intento a tagliare un albero su un terreno in pendenza, quando - per cause in corso di accertamento - la pianta invece di cadere dove era previsto, è in parte ruotata travolgendolo. La vittima - del 1967 - era residente poco lontano.



Purtroppo nonostante i soccorsi dei vigili del fuoco e del personale sanitario, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con il recupero della salma, dopo il nulla osta del magistrato. Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA