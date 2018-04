Violento schianto: 19enne finisce â€‹in auto contro un muretto e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA - Tragedia a Mira questa mattina intorno alle sette in via Malpaga: un 19enne mestrino è morto nello schianto della sua Renault Clio, finita fuori strada e schiantatasi contro il muretto di un ponte. La vettura è stata distrutta nell'impatto, il giovane è stato estratto dalle lamiere ancora vivo e trasferito d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, purtroppo il 19enne non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo.