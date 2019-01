Quattro morti in un incidente sulla Telesina: l'auto stava fuggendo dalla polizia

Stava cercando di sfuggire alla polizia i quattro uomini morti sulla statale Telesina in provincia di Caserta: la loro vettura si è scontrata poco dopo le 19 sulla strada statale 372 nei pressi del comune di Alzignano. Sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco.

I quattro uomini erano a bordo di una Skoda che stava fuggendo da un'auto della Polizia. La vettura era stata notata a Telese (Benevento), le era stato imposto l'alt da una volante per via della targa già segnalata alle autorità, ma non si è fermata e ha iniziato una fuga a tutta velocità lungo la statale.

