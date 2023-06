Anwar Megbli, incidente in scooter: morte cerebrale per il giovane calciatore. Gravissimo l'amico

Dramma sulle strade della Toscana: ricoverato in ospedale a Pisa in condizioni disperate, Anwar Megbli: il 18enne di Rosignano e attaccante delle giovanili del Livorno è rimasto coinvolto in un incidente sulla Variante Aurelia - tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio comunale di Castagneto Carducci (Livorno) - all'alba di domenica 4 giugno. Anwar Megbli era insieme a un amico a bordo di uno scooter che si è scontrato con un veicolo. Fin dal primo momento le condizioni di Megbli (18 anni compiuti a marzo) sono apparse molto gravi, al punto che è stato allertato l'elisoccorso Pegaso che l'ha trasportato all’ospedale di Pisa. Verifiche in corso per lo stato di morte cerebrale.

Tremendo schianto frontale sulla Valtesino a Offida: due feriti, per uno serve l'eliambulanza

L'altro ragazzo invece è stato portato al pronto soccorso di Cecina in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi.