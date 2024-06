Incidente a Milano, due morti sul colpo e due feriti gravissimi dopo uno scontro auto-camion sulla A-52

Incidente sulla Tangenziale Nord di Milano stamattina, venerdì 7 giugno. Il bilancio umano è di due morti e due feriti in codice rosso. Le vittime sarebbero due giovani tra i 25 e i 30 anni non ancora identificati, che insieme ai ricoverati viaggiavano a bordo di una Vw Maggiolino. Per cause ancora da accertare, l'auto si è scontrata con un camion tra le gallerie Cerchiarello sulla A52 in direzione Torino, nei pressi di Pero.

Le vittime

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'auto. Due sono morti sul colpo, il guidatore e il passeggero alle sue spalle, mentre gli altri due giovani sono stati ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali San Carlo e Niguarda.

Il traffico

Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, la Polstrada e due ambulanze del 118. Il traffico sull'arteria è attualmennte intenso.