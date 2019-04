Incidente mortale sulla provinciale: perde la vita giovane con la moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente stradale si è verificato da pochi minuti sulla strada provinciale Cimina, nel tratto che da Viterbo sale verso il passo di Poggio Nibbio. Nello scontro tra un'autovettura e una moto ha perso la vita il conducente della due ruote, sbalzato sull'asfalto.Inutili i soccorsi giunti sul posto: la centrale operativa del 118 ha inviato l'automedica e un'ambulanza, ma per il centuaro non c'era più nulla da fare. La strada è attualemnte interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sul posto la polizia stradale