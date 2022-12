Rider travolto e ucciso da un auto: 22enne arrestato, era drogato alla guida

Un rider indiano di 28 anni alla guida di un motorino è stato travolto e ucciso da un auto sulla Cassia, a Roma nord. Una 500 guidata da un 22enne, finito in carcere perché risultato positivo agli stupefacenti. Ha assunto un mix di droghe prima di mettersi al volante. La tragedia si è consumata in via Santi Cosma e Damiano, quartiere Tomba di Nerone, a Roma nord. Lo scrive Repubblica.

Il 22enne andava a forte velocità e soprattutto è risultato positivo al test sugli stupefacenti. Inoltre, questo è ancora al vaglio degli investigatori, la polizia municipale del XIV gruppo Monte Mario, la 500 potrebbe aver invaso la corsia opposta travolgendo la vittima. Su questo aspetto, centrale nell'indagine, dovrà dire la sua il consulente che la procura nominerà nei prossimi giorni. Già oggi, invece, il medico legale riceverà l'incarico da parte del sostituto procuratore per effettuare autopsia. Anche da questo importante esame il magistrato si aspetta di avere delle informazioni utili per ricostruire nei minimi dettagli ciò che è successo martedì notte.