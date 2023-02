Schianto in auto, muore infermiere di 48 anni: Luca lascia due figli

Morto l'infermiere Luca Materassi, aveva 48 anni e lavorava al pronto soccorso dell’ospedale di Atri e al servizio di emergenza 118. Fatale uno schianto in auto nei pressi di Montefino, in provincia di Teramo. L'incidente stradale si è verificato in contrada Crocetta, all'incrocio tra le strade provinciali 31 e 34 della Val Fino. L'auto, condotta dall'infermiere, ha sbandato all’incrocio ed è andato con un muretto lungo la strada: l'impatto è stato violentissimo e l'infermiere è deceduto sul colpo.

Sul posto per i soccorsi sono giunti i colleghi di Materassi: sono stati momenti drammatici, carichi di dolore, purtroppo per il 48enne non c'è stato nulla da fare. L'11 febbraio la vittima aveva compiuto 48 anni. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. L'infermieri viveva a Montefino con la maglie e due figli. Era stato in prima linea contro il Covid e tutti lo ricordano per il suo impegno sul fronte della pandemia. Il sindaco Ernesto Piccari: «Perdita gravissima, infermiere di grande professionalità ed empatia, questo era Luca che si era speso molto durante la pandemia» .