Attraversa la strada per prendere il bus, un'auto lo falcia: muore a 27 anni

MESTRE - Incidente mortale attorno alle ore 19 in via fratelli Bandiera a Marghera, all'incrocio con via Colombara. Un ragazzo di 27 anni, veneziano di Cannaregio, Alvise Donà, stava andando a prendere l'autobus, probabilmente per rientrare a Venezia: ha attraversato la strada in una zona poco illuminata ed è stato centrato in pieno da una Mercedes. Terribile l'impatto: il corpo del giovane è stato trascinato per 50 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA