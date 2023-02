Evita una volpe, invade l'altra corsia e si schianta contro un'auto: Marco muore a 38 anni, grave una ragazza

Un morto e cinque feriti, dei quali uno in pericolo di vita. È il tragico bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti questa notte nelle strade del Sud Sardegna. A perdere la vita, attorno alle 22.30, un 38enne di Domusnovas, Marco Gessa.

Per evitare la carcassa di una volpe che si trovava sulla carreggiata lungo la strada provinciale Sp2 tra Carbonia e Villamassargia, nel Sulcis, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon invadendo la carreggiata opposta e andando a scontrarsi contro un Fiat Doblò condotto da una studentessa 31enne di Iglesias, che in quel momento transitava nella direzione di marcia opposta.

L'uomo, a causa delle ferite riportate, è deceduto sul posto mentre la donna è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari ma non è in pericolo di vita. I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia.

Due incidenti in poche ore

Sempre ieri, sulla strada Statale 197 all'altezza del km 32 in territorio di Villamar (Sud Sardegna), due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, hanno estratto vive, ma in gravi condizioni, 4 persone dai veicoli coinvolti.

Le auto coinvolte sono una C3 con a bordo due donne - la conducente 50enne è in pericolo di vita e una 31enne - e un uomo di 38 anni, e una Opel Corsa con solo il conducente, un 28enne trasportato a San Gavino con un politrauma. Tutte le auto sottoposti a sequestro penale, Sul posto hanno operato i carabinieri del Norm, mentre la strada è stata chiusa per circa due ore, con circolazione a senso unico alternato.