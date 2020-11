Sbanda e finisce nel fossato con la sua Smart: giovane di 25 anni muore sul colpo

VICENZA - Tragico incidente stradale questa mattina nel Vicentino: è morto un giovane di 25 anni che era a bordo della sua Smart.

La tragedia della strada poco prima delle 7,30, ad Orgiano in via S. Giovanni dove - per cause ancora da accertare - il ragazzo è uscito di strada da solo finendo con la sua minicar, una Smart, in un fossato a bordo della carreggiata.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo subito i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.

La vittima Federico Ruzza, era della classe 1995 e viveva ad Arzignano.

