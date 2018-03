Travolta e uccisa da un Suv muore ragazza di 24 anni Caccia al pirata

Una ragazza di 24 anni, originaria dell'Est Europa, è stata travolta e uccisa da un'auto nella notte in provincia di Nuoro, a Macomer. È accaduto intorno all'una. La ragazza transitava in via Pietro Nenni, poco distante dal Commissariato, quando improvvisamente è stata travolta da un Suv che sfrecciava nella centrale via della cittadina del Marghine.



L'autista si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Attivissime da subito le indagini degli agenti del Commissariato di Macomer, diretti dal dirigente Michele Chessa, che stanno acquisendo le riprese di tutte le telecamere di videosorveglianza del paese e sentendo testimoni. Non è stato reso noto il nome della vittima.

