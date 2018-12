Finisce contro un Suv dopo una serata con il fidanzato: Sara muore a 35 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI - Schianto letale in Sardegna per una donna di 35 anni,. La giovane era a bordo della sua Fiat 500, quando nella tarda serata di ieri, a Ossi - in provincia diè finita contro un Suv all'uscita di una curva. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. Sara stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con il suo fidanzato.La ricostruzione della dinamica è in mano agli agenti dellaarrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco. Il guidatore del Suv, che viaggiava con la moglie, ha raccontato di essersi trovato davanti l'utilitaria all'improvviso e di non essere riuscito a evitarla. I mezzi di soccorso sono arrivati subito grazie anche alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio, ma non c'è stato nulla da fare.La coppia che era a bordo del Suv è finita al pronto soccorso, in condizioni non preoccupanti. Ogni tentativo di rianimare la 35enne è stato vano. Le ferite sono apparse subito gravissime.