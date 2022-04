MILANO - Non ce l'ha fatta la donna di 41 anni, ex impiegata della clinica Humanitas di Rozzano, investita dopo esser scesa dalla sua auto per prestare aiuto a un'altra donna rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Tangenziale est del capoluogo lombardo. È deceduta nel pomeriggio all'ospedale Niguarda di Milano.

Ultimo aggiornamento: 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA