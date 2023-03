Incidente choc in metropolitana, donna resta con il piede incastrato nella banchina: trascinata e uccisa dal treno

Una donna di 38 anni è morta in seguito a un tragico incidente in metropolitana. La vittima è stata investita dal treno su cui stava per salire dopo che il piede le è rimasto incastrato nello spazio vuoto tra la banchina e la carrozza. Alla partenza del convoglio, la donna è stata trascinata e per lei non c'è stato nulla da fare.

La dinamica

L'incidente si è verificato giovedì notte alla stazione Gorg di Badalona (Barcellona), come riportato dai Mossos d'Esquadra. La polizia catalana ha precisato che sta esaminando le telecamere di sicurezza al momento dell'evento, avvenuto intorno alle 23:00. Sebbene l'ipotesi principale sia che si sia trattato di un incidente, non escludono "qualsiasi causa".

I precedenti

Nel 2015, un altro incidente nella metropolitana di Barcellona ha reso invalida una passeggera che si è incastrata una mano all'avvio del treno. L'inchiesta ha stabilito nel 2018 che, anche se c'è uno spazio di due centimetri e mezzo tra le porte, il convoglio può partire.