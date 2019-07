Auto guidata da mamma con tre figli si schianta contro un muro e si ribalta: 12enne in gravi condizioni

di Ermanno Amedei

L'auto guidata da una mamma 41enne di Frosinone ) che viaggiava su via dei Cinque Archi a Velletri , si è ribaltata oggi pomeriggio poco prima delle 16. A bordo della vettura, una Ford Focus, c'erano anche i suoi tre figli , due maschi di 15 e 12 anni, e una femminuccia di 5 anni. La macchina, che viaggiava in direzione Nettuno, è uscita di strada finendo in una cunetta e impattando contro un muretto per tornare ribaltata sull'asfalto.I primi a soccorrere la donna e i suoi figli sono stati i passanti che hanno lanciato l'allarme. Tutti feriti i tre figli ma le condizioni piú gravi erano quelle del 12enne che aveva riportato una profonda ferita alla testa. Il ragazzino è stato trasportato in elicottero al Bambino Gesú di Roma ed è in prognosi riservata.Ferita ma lievemente la sorellina anche lei trasportata all'ospedale romano. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Velletri. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente ma non si esclude che si possa essere trattato di un colpo di sonno.