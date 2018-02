La sciarpa si impiglia nel rullo e lo soffoca Gravissimo operaio

di Luca Pozza

ORGIANO - Un, di origini straniere e residente da molti anni a Noventa Vicentina, è ricoverato in, nelladell’ospedale di Vicenza, dopo un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina, attorno alle 11, alla "Campo di Calore srl" di Orgiano, che ha sede in via Ca' Losca 8, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di radiatori e materiale di riscaldamento.Secondo una prima ricostruzione da parte dei, che hanno eseguito i rilievi sul posto assieme ai tecnici dello Spisal dell'Usl berica, l'operaio, dipendente dell'industria, stava lavorando ad uno dei nastri trasportatori per l’assemblaggio dei radiatori, quando(che aveva allacciata al collo) ad uno deiImmediatamente aiutato dei colleghi di lavoro, l’uomo è stato poi soccorso dai sanitari del Suem 118 che l'hanno stabilizzato sul posto per poi trasportarlo, in codice rosso, al San Bortolo: al suo arrivo nel nosocomio berico l'operaio è stato subito trasferito nel reparto di terapia intensiva. Decisive per la sua vita saranno le prossime ore.