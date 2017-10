Schiacciato da una grossa bobina in azienda 22enne in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA -infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 ottobre, a, dove, intorno alle 11, in via Chico Mendes, nell'azienda, un operaio di 22 anni è statoda una grossaIl giovane ha riportato un grave trauma al bacino e a una gamba. Sul luogo dell'sono intervenuti una ambulanza, l'elicottero del 118 decollato dalla Centrale operativa di Udine e i carabinieri della Compagnia di, insieme agli ispettori del lavoro.Dopo i soccorsi in azienda, il ragazzo è stato portato nell'ospedale dia Trieste in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime e il 22enne è in pericolo di vita. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.